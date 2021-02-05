نجل عزت العلايلي: والدي كان بصحة جيدة.. ومات مرتاحا

كشف محمود العلايلي، نجل الفنان الكبير عزت العلايلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده، صباح اليوم الجمعة، داخل منزله عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال محمود العلايلي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والده كان بصحة جيدة، ولم يشكو من أي شيء، مضيفا: «هو مات مرتاح علشان طيب، ومزعلش حد قبل كده».

وكان نجل الفنان عزت العلايلي، قد أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.