وزير التعليم: مصر تبني نظاما تعليميا جديدا باستثمارات ضخمة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر تبنت نظامًا جديدًا في التعليم، لا سيما بعدما وجد أن نظيره القديم يصعب إصلاحه، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي الخامس والعشرون لـNile TESOL، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي.

وأضاف «شوقي»، قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، وأن النظام الجديد يأتى انطلاقًا من إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، مع تجهيز عدد من العلماء القادرين على حل مشكلات العالم.

وتابع وزير التعليم، أنه تم البدء في بنك المعرفة، الذي يعد العمود الفقري للتعليم، حيث يضم كما ضخمًا من المعارف، وما وصل إليه العلم في الدوريات والناشرين، ووضعها في مكان واحد يتاح لـ100 مليون مصري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمي جديد في زمن قياسي، منوهًا إلى أن تنفيذ أي نظام تعليمي جديد يستغرق في أي دولة 10 سنوات ولكن نحن نجحنا في بناء المناهج بشكل سريع جدًا.

وتابع «شوقي»: «نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكتروني خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وأطلقنا العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم لأبنائنا الطلاب»، مشيرًا إلى أنه لولا الاستثمار الكبير في مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية في الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة.

واستطرد وزير التعليم: «الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب الدخول بنفس البريد الإلكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم».

وأوضح طارق شوقي أن نظام التعليم الياباني يسير بنجاح كبير جدًا، حيث تم فتح 43 مدرسة يابانية، وتم إحضار مديرين من اليابان للإشراف على هذه المدارس لإنجاح التجربة.

وأضاف وزير التعليم أن المناهج التعليمية يتم تطويرها بشكل يُحتذى به في الدول العربية، كاشفًا عن أن هناك بعض الدول العربية طلبت المنهج المصري من أجل تطبيقه.