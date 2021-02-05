برلماني: نواب التنسيقية لديهم الكثير من المشروعات لرفع شأن الأطباء

قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرسالة من وراء إصدار عملة خاصة لتكريم الفرق الطبية، مهمة جدًا، وهي أن الكفاح والنضال والجهود التي قدمها الأطباء والطبيبات، والممرضات، والإداريين في القطاع الطبي والمستشفيات، والإسعاف، ومجهودهم لا يقل عن كفاح مصر، ونجاحاتنا في قناة السويس والعاصمة الإدارية، والإنجازات الكبيرة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تخليد لتضحياتهم من أجل مصر

وأضاف «نجاتي» في مداخلة مع قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن هذا القطاع ضحى كثيرا خلال الفترة الماضية، وما زال يضحي من أجل مصر، والمواطن البسيط، وكان لزامًا علينا تخليد ذكراهم ونضالهم ومكافحتهم فيروس كورونا، خاصة وأن كل العالم أشاد بالتجربة المصرية في مواجهة الفيروس، وهذا «أقل واجب نقدمه لهم»، لافتا إلى أن نواب التنسيقية ما زال لديهم الكثير من الأمور التي سوف تساعد الأطقم الطبية، وترفع شأن الأطباء، والمنظومة الطبية من خلال التشريعات التي تسعى للحفاظ على حقوقهم.

رفع كفاءة المنظومة الطبية

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أنهم لديهم أجندة من الدراسات والمقترحات التي ستقدم إلى مجلس الشيوخ واللجان النوعية، تتعلق برفع كفاءة المنظومة الطبية، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ الطبية، ومشروعات لرفع المستوى المادي للأطباء والفرق الطبية لمنع نزيف هجرة الأطباء، إضافة إلى السعي لتسريع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى مصر كلها، وعمل دراسات لتقليل المدة الزمنية، لأن المواطن المصري يستحق معيشة وصحة طيبة كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا للجهود التي يبذلها جيش مصر الأبيض من الفرق الطبية، موجها تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكفون على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.