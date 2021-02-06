إصابة عامل سقط داخل فتحة مصعد مستشفي الصدر بسوهاج

أُصيب عامل إثر سقوطه داخل فتحة مصعد مستشفي الصدر بدائرة مركز جزيرة شندويل في سوهاج، أثناء قيامه بالصيانة الدورية للمصعد، وجرى نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغا بسقوط عامل في فتحة مصعد مستشفي الصدر، دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «محمد. ع»، 26 عامًا، عامل بشركة «كولي لتركيب وصيانة المصاعد»، بالقاهرة، بإجراء الصيانة الدورية للمصعد الخاص بالمستشفي إختل توازنه وسقط أرضاً من الدور الأول، ما نتج عنه إصابته بكسر في الزراع الأيسر وجرح رضي بفروه الرأس، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

بسؤال المصاب وموظف أمن بالمستشفي ويقيم بدائرة المركز، وفني تركيب مصاعد بذات الشركة، نفوا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.