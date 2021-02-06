«تسلا» تستعد لاطلاق سيارة كهربائية جديدة بسعر مناسب

منذ بداية العصر الجديد للسيارات الكهربائية على يد الملياردير أغنى رجل فى العالم "ايلون ماسك" مؤسس شركة تسلا الكهربائية، التى أصبحت فى وقت قياسى صاحبة القيمة السوقية الأعلى فى العالم بين شركات السيارات؛ كان عائق شراء السيارات الكهربائية بعد انتشار الوعى وانتشار فكرتها هو سعرها المرتفع جدًا، مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلى.

ولكن كل هذه التكلفة الكبيرة كانت فى البطاريات الكهربائية المستخدمة فى السيارات، حيث كانت فى البداية تكلف حوالى من 18 إلى 25 ألف دولار، ومع التطور الكبير فى صناعة السيارات الصناعات المغذية لها بعد ثورة السيارات الكهربائية والانتشار السريع لها، انخفضت تكلفة البطاريات الكهربائية.

وتعمل جميع الدول الأن مع الشركات لخفض أسعار البطاريات الكهربائية وأعلنت اليابان منذ فترة أنها ستعمل على خفض سعر البطاريات الكهربائية بنسبة 50% بحلول عام 2035.

وقال "ايلون ماسك" إنه سيبذل قصارى جهده فى شركة تسلا لانتاج سيارة كهربائية رخيصة بالنسبة للسيارات الأخرى، وكان هذا منذ سنة تقريبا، وبدأ يلمح عن ذلك على "تويتر" فى آواخر 2020، وفى تقرير مبيعات وأرباج الربع الرابع من عام 2020 ذكرت تسلا أن هناك سيارة جديدة مستقبلا.

هذه الجملة أعطت الأمل فى انتاج سيارات كهربائية مناسبة بنفس سعر السيارات التقليدية، التى تعمل بمحركات احتراق داخلى، ووفقا لتقرير من شركة "Sina Motors"، بدأت تسلا فى اختبار الأثر البيئى لسيارتها الجديدة الأرخص فى الصين، ومن المتوقع أن تكون السيارة باسم "تسلا موديل2".

وأفاد التقرير أن «تسلا» لديها خطط لاختبار هذا النموذج الجديد على الطرق العامة فى هذا العام 2021، ومن المتوقع أن تكون هذه السيارة الجديدة بسعر يتراوح بين 25 الى 30 ألف دولار، أى ما يعادل قيمة من 391 الى 470 ألف جنيه مصرى.