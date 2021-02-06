مؤشر أمريكي: الإسكندرية أرخص مدينة في المعيشة بالشرق الأوسط

جاءت مدينة الإسكندرية كأرخص مدينة يمكنك العيش بها في الشرق الأوسط والدول العربية، وذلك بحسب إحصاء أمريكي قاس تكلفة المعيشة في 606 مدن عالمية بعام 2021 لتكلفة المعيشة والغلاء.

أما أغلى مدينة في العالم هي هاميلتون ثم من المركز الثاني إلى السادس هي من سويسرية وفي مقدمتهم بازل وزيورخ، وجنيف.

ونشر هذا التصنيف مؤشر «نومبيو» الأمريكي الذي يرصد كلفة المعيشة والسكن وأسعار السلع الاستهلاكية، والنقل والمرافق والمطاعم وإيجار العقارات، ويقارنها بمدينة نيويورك الأمريكية.

يساعد الموقع الذي يضم تفاصيل دقيقة، المسافرين على معرفة كل احتياجاتهم قبل السفر إلى أى دولة أخرى، وذلك تحدد تكلفة المطاعم والإيجار ووسائل المواصلات في البلد التي ستذهب إليها.

ويظهر في الاستفتاء أن الإسكندرية جاءت في المركز 551، كأرخص مدينة كبرى في تكلفة المعيشة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وضمن أرخص 55 مدينة عالمية، ثم مدينة أنطاكية التركية في المرتبة 541 والعاصمة الجزائر 530 والقاهرة في المركز 501 والعاصمة تونس في المركز 507.

أما أغلى مدينة عربية، فهي دبي الإماراتية في المركز 262 عالمياً ثم العاصمة القطرية الدوحة في المركز 288 ، وأبوظبي 312 عالمياً.

يشير الموقع أنَّه يجري تحديثاً باستمرار للمراكز والتي تتغير يوميا بشكل طفيف، حسب الظروف الاقتصادية العالمية وأسعار العملات.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكّد أمس عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل، مشيراً إلى أنَّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل.

وشددت على ضرورة استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، كما أكدت على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكل معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.