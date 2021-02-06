«الكبد المصري»: 4 آلاف كشف مجاني علي المرضى خلال يناير 2021

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري، بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي علي 3967 مريضا، وإجراء 487 حالة منظار، و445 حالة أشعة فيبروسكان، و 799 حالة أشعة موجات صوتية، و71 حالة أشعة X RAY و307 حالة أشعة مقطعية خلال شهر يناير 2021 مجانا .

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد، في تصريح له اليوم، إن الجمعية أجرت 49 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد و 56 عملية جراحية متنوعة، منها 32 جراحة استئصال مرارة و 8 جراحات للسمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالقولون وجراحة استئصال ورم بالمعدة و جراحة استئصال طحال وجراحة استئصال زائدة دودية و5 حالات استكشاف بطن .

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وأضاف شيحة، في بيان صحفي، أنه تم إجراء تحليل طبي لعدد 2495 مريضا وإجراء منظار قنوات مرارية لعدد 14 مريضا و6 حالات منظار موجات فوق صوتية وتقديم تطعيم فيروس بي 1611 وتقديم علاج متنوع لعدد 856 مريضا .

وأشار إلي أن جمعية «الكبد المصري»، مستمرة في تقديم الدعم لكل مرضى الكبد في مصر، وتوفير الخدمات الطبية العالمية مجانا لغير القادرين، مؤكدا أن الجمعيةتستهدف تحقيق أفضل نتائج طبية ممكنة في مجالات طب المناظير والعمليات الجراحية من خلال مجموعة من أمهر الجراحين وأطباء التخدير، معتمدة في تقديم خدماتها العلاجية على أحدث بروتوكولات علاج الفيروسات الكبدية فى العالم .