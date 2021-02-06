الصين تعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية.. وواشنطن تنفي

نفى سلاح البحرية الأمريكي ما أعلنته الصين حول تصديها لمدمرة أمريكية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين، حيث عبرت المدمرة «يو إس إس جون ماكين» من خلال المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية، وما دفع الجيش إلى طردها من المنطقة، وفقًا للخارجية الصينية.

من جانبه، قال المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، جيمس آدم، إن المدمرة لم تطرد يومًا من أراضي أي بلد آخر، متابعًا: «المدمرة الأمريكية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية»، وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

واتهم الجيش الصيني في وقت سابق الخميس الماضي، المدمرة الأمريكية بالدخول إلى المياه الإقليمية لجزر شيشا دون إذن، وقال في بيان مقتضب: «القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت السفينة الأمريكية بمغادرة المنطقة، لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير وتهديدها السلم الإقليمي».

وتعتبر الصين إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساسا بسيادتها، بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية، وبالتالي مفتوحة للجميع.

وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي، وتشكو من العمليات البحرية الأمريكية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن، وتعترض دول مجاورة مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة، التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.