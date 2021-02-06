خبير أمني: المنتدى العربي الاستخباراتي رسالة مصرية للعالم

قال اللواء الدكتور عبدالوهاب الراعي أستاذ الإدارة المساعد بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية والشرطية وخبير الجريمة المنظمة، إن استضافة مصر لأول منتدى عربي علني استخباراتي والمقترن بإنشاء مقر بالقاهرة لهذا الكيان الاستراتيجي المستحدث، به رسالة للعالم تحمل أهدافا متعددة لا سيما أن مصر لعبت دورا رئيسيا في تأسيس المنتدى، وبه انعكاس لرؤية مصر المخلصة لدعم الأمن القومي والاستقرار المحلي والعربي، ومواجهة الإرهاب والتطرف وصور الجريمة المنظمة ومخططات فوضى انتهاك القوانين.

أبعاد عديدة

وأضاف الراعي أن المنتدى يحمل أبعادا ومنها الممارسة المشروعة لحق الأمن والاستقرار والطمأنينة لشعوب مصر والعرب، وهو الأساس الراسخ لدعم الحقوق الإنسان الأخرى، والمنعكس إيجابا على مختلف مجالات التنمية للمجتمعات.

واستطرد الراعي أن الدور الرئيسى المصرى فى هذا المنتدى يعد استمرارا للسجل التاريخي المضيء لجهاز المخابرات العامة المصرية بدعم القيادة السياسية، وذلك فى إطار ريادته المشهود لها كأحد أعرق وأكفأ الأجهزة المخابراتية بالعالم.

التعاون ليس جديدا

وانتهى الراعي إلى أن التعاون المعلوماتي ليس جديدا في استراتيجيات السياسة المصرية والأمن العربي، ولكن الجديد هو الفكر الإبداعي الواعي للواقع والمستقبل وآلية التنفيذ وتوقيته باستحداث مظلة استراتيجية أمنية عربية ومقرها القاهرة وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وهو جهد نوعي غير مسبوق بهذا النمط الإجرائي.