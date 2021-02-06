دينا عن «غرابيب سود»: عشت ساعات مرعبة مع أرواح الموتى في مقابر لبنان

«عشت ساعات مرعبة في لبنان منذ 4 أعوام».. هكذا كشفت الفنانة دينا ما تعرضت له أثناء تصوير مسلسل «غرابيب سود» الذي عُرض في دراما رمضان 2017، وجسدت خلاله شخصية امرأة داعشية.

وسردت دينا لـ «الوطن» تفاصيل ما تعرضت له قائلة: «صورنا عدداً من المشاهد في جنوب لبنان، وتحديداً داخل المدرسة الإنجيلية التي تعرضت للقصف أثناء الحرب، وما لم أكن أعلمه حينها أن هذه المدرسة تحوي مقابر جماعية لضحايا القصف».

غرفة خلف المقابر

وأضافت: جهة الإنتاج خصصت غرفتي خلف هذه المقابر لأرتاح فيها، ولكني تعرضت لمواقف أثناء التصوير يشيب الإنسان منها، أبرزها اختفاء ساندوتشات جبن كنت وضعتها بجانبي أثناء مذاكرتي لأحد المشاهد، وبعدها أتى المخرج المنفذ بورق مشاهد المقرر تصويرها ووضعها في غرفتي، ولم تمر دقائق وعاد ليسألني عنها فقلت له: «إنت بتتكلم عن إيه؟» وحينما بحث عن المشاهد المكتوبة لم يجدها.

إضاءة غريبة

وتابعت: لم تمر ساعات على هاتين الواقعتين وفوجئت بإضاءة غريبة اللون تنبعث داخل غرفتي، فاعتقدت أنها انعكاس لزجاج مرآة أو أي شيء مشابه، ولكني لم أجد أي مرآة في المكان، فأغلقت باب ونوافذ الغرفة لأجد نفس الإضاءة تتسلل إلى الغرفة، وهنا شعرت بانقباض قلبي وغادرت الغرفة ولم أعد عليها، وبعدها علمت بأمر هذه المقابر، وقيل لي إن أرواح الموتي هي وراء ما حدث والله أعلم.

«غرابيب سود» مسلسل عربي مشترك بين 7 دول عربية، وشهد مشاركة ما يزيد عن 50 ممثلاً وممثلة من أنحاء الوطن العربي، أبرزهم سيد رجب، راشد الشمراني، ديمة الجندي، منى شداد، أسيل عمران، محمد الأحمد، فاطمة ناصر، مروة محمد، فاطمة ناصر، رامز أمير وكوكبة من النجوم.