دار الإفتاء: تحسين صورة الأسنان لتبدو عند الضحك أحسن أمر مباح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تحسين صورة الأسنان لتبدو عند الضحك أحسن أمر مباح.

وأضافت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تفليج الأسنان المنهي عنه ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسا وغشا، وتغيرا لخلق الله تعالى؛ وأما ما كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان فإنه جائز شرعا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألم بها، فلا بأس به.

تغيير خلق الله

وفي فتوى أخرى عبر موقعها الرسمي أجابت الدار على سؤال حول حكم تقويم الأسنان حيث أكدت أن الله خلق الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وأمر سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على ما قدره الله تعالى وقضى به، وجعل هذا من عمل الشيطان قال تعالى «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا».

حكم تقويم الأسنان

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله ولا يكون إلا لكبيرة، ومن المقرر شرعا أن «الضرر يزال» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وعليه فإن هذا التقويم لا يكون تغييرا لخلق الله، على أن يكون تحت إشراف طبيب أمين، وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائلة أن تقوم بتقويم أسنانها.

حكم تبييض الأسنان بالليزر

وفي فتوى أخرى حول ما حكم تبييض الأسنان بالليزر أو غيره؟ وهل يعتبر تغييرا لخلق الله؟ أجابت أمانة الفتوى بقولها إن تبييض الأسنان بالليزر أو غيره جائز شرعا، ولا يعد تغييرا لخلق الله.