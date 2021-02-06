شاحنات لـ التحالف تدخل شمال سوريا.. ومقتل 4 من القوات الحكومية في حماة

دخلت قافلة جديدة لـ«التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، مدينة «القامشلي» شمال شرقي سوريا، قادمة من إقليم «كردستان العراق» عبر معبر الوليد الحدودي، وأوضحت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أن القافلة مكونة من حوالي 50 شاحنة محملة بسيارات رباعية الدفع ومواد بناء، وصهاريج وقود وشاحنات مغلقة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم»5 الإخبارية الروسية.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن هذه القوافل تتجه عادة لـ«دير الزور» أكبر مدن الشرق السوري و«الحسكة» شمال شرقي سوريا، حيث توجد القواعد العسكرية الأمريكية.

من جانبه، رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، مروحيتين روسيتين تهبطان في «مطار القامشلي».

ونفذت مجموعات تابعة لفصيل «جيش النصر» المنضوي ضمن «الجبهة الوطنية للتحرير»، هجوما على بعض من مواقع القوات السورية المتمركزة في «قرية الفطاطرة» بريف حماة الغربي، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم ملازم أول، موضحا أن 8 أشخاص أصيبوا جراء الهجوم بعضهم في حالات خطرة.

مقتل عنصر من «فرقة المعتصم» الموالية لتركيا في «رأس العين»

وقُتل عنصر من«فرقة المعتصم» الموالية لتركيا، إثر اشتباكات مسلحة بين مجموعة عناصر من «فرقة الحمزة» مع آخرين من «المعتصم»، بسبب خلافات على أحقيقة المسروقات ومنازل الأهالي في مدينة «رأس العين»بريف الحسكة.

وقال مصادر «المرصد السوري»، إن أحد قيادات «الحمزة» استولى على نحو 20 منزلا في المدينة، حيث طالبته عناصر «المعتصم» ببعض المنازل، لتدور على إثرها الاشتباكات، فيما أكد «المرصد»، أن انتشار عناصر من شعبة «المخابرات العسكرية» على مفارق وطرقات «ريف حمص الشرقي»، تزامنًا مع شن حملة مداهمات للقوات السورية والفصائل الموالية لها على منازل في مدينة «القريتين» بريف حمص الشرقي، حيث اعتقلت أكثر من 10 أشخاص من بينهم سيدتين بتهم مختلفة، منها التعامل مع تنظيم «داعش» الإرهابي.