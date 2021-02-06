السيسي عن الكيلو 4.5: العمارات 14 دور والشوارع مترين.. بلدنا في مشكلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان يمر أمس على منطقة الكيلو 4.5، بطريق السويس، «لاقيت فيه عمارات 12 و13 و14 دور كمان، والمسافة بتاعة الشارع حوالي متر ونصف أو 2 متر، يعني تلاقي نفق بين العمارات».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»: «أنا وجهت إنهم يوسعوا الكلام ده، كان بين الأرض والناس اللي جنبهم سور، هما اللي كسروه، ولاقيت الأطفال مش هقول بالآلاف، لا بالمئات قاعدين يلعبوا على الطريق ده».

وتابع: «أنا داخل أكلمك إن عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا محتاجين كلنا نتكاتف عشان متستفحلش وعشان متكبرش بس هتتصفى على مدى زمني طويل».