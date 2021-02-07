وزير الخارجية العراقى يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد في بغداد

تسلّـم وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، مساء السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهوريَّة مصر العربيَّة الجديد لدى العراق وليد محمد إسماعيل، وذلك حسب بيان السفارة العراقية بالقاهرة.

وأبدى الوزير، استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، خاصة وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات، مؤكّداً أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

من جانبه نقل السفير وليد محمد إسماعيل، تحيات وزير الخارجيّة سامح شكري إلى نظيره العراقي، مُؤكداً، أنَّ مصر تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.