شبورة خفيفة في الإسماعيلية و«المرور» تحذر قائدي السيارات من السرعة 

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على معظم الطرق السريعة.

وشملت الشبورة طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، والسويس الصحراوي، فيما انتشرت الشبورة بكثافة على محور 30 يونيو.

وحذرت إدارة مرور الإسماعيلية المواطنين من عدم زيادة السرعة على الطرقات في الساعات الأولي من صباح اليوم لحين زوال الشبورة.

ومع زوال الشبورة، شهدت المحافظة طقسًا مشمسًا بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة علي مدار اليومين الماضيين.

وشهدت الاسماعيلية استقرار حالة الجو في الإسماعيلية منذ ظهر أول الجمعة، بعد أمطار متوسطة شهدتها المدينة، وفوق المتوسطة على بعض القري والمراكز التابعة للمحافظة.

وشهدت الاسماعيلية الخميس الماضي أمطارًا متوسطة على المدينة، بينما شهد محور 30 يونيو والمناطق المجاورة له أمطارًا كثيفة وصلت إلى حد السيول، ما تسبب في تراكم المياه والتأثير علي حركة المرور.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان بخدمات مرورية في الشوارع وعلى الطرق الصحراوية والزراعية لتوجيه قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخفض السرعة.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا برفع حالة الطوارئ داخل جميع المراكز والأحياء والدفع بسيارات شفط المياه إلى أماكن التجمعات وفرق الطوارئ الي الشوارع الرئيسية لرفع المياه.