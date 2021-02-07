«القومي للمرأة» يتعاون مع «صافولا للأغذية» للتوعية بأضرار الهدرجة

أطلقت شركة «صافولا» المتخصصة في الصناعات الغذائية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مبادرة لتوعية المرأة المصرية بمخاطر الزيوت المهدرجة وغير الصحية.

وقال محمد بدران، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة صافولا مصر، إن الهدف الأساسي توعية السيدات بمخاطر الهدرجة، وكيفية اختيار منتجات غير مهدرجة لتقليل أمراض القلب وانسداد الشرايين.

تحسين الصحة العامة

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر المجلس القومي للمبادرة عبر تقنية «زووم»، أن تلك المبادرة عبارة عن المرحلة لحملة واسعة تستهدف نشر الوعي الصحي فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، مضيفًا: «نحن متأخرين جدًا في عملية توعية المستهلك والمرأة فيما يتعلق بأخطار المواد المهدرجة، الحملة ستبدأ الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن نجاح الحملة سوف ينعكس في تحسين الصحة العامة، ما سيوفر الكثير على الدولة في ملف الصحة».

وأوضح، أن الحملة التي تهدف إلى الوصول لما يقرب من 165 ألف سيدة بالمحافظات المستهدفة بعدد من المحافظات تضم «القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والغربية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج».

وأوضح «بدران»، أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتواجد الشركة في ثماني دول من بينها السعودية ومصر والمغرب والعراق وتركيا والجزائر والسودان، موضحًا أن السوق المصرية بها العديد من الفرص وتحديدا في قطاع الصناعات الغذائية.

زيادة وعي السيدات

من جانبها قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الهدف من المبادرة هو زيادة وعي السيدات بأضرار استخدام الدهون الغذائية المهدرجة والتوعية بطرق الاختيار السليمة لمنتجات السمن النباتي والأغذية بشكل عام.

وأشارت، إلى أن المجلس القومي للمرأة سيقون بتكليف «رائدات» بمقابلة السيدات وتوعيتهن، على أن تقوم شركة صافولا بتوفير متخصصين في مجال التغذية والصحة العامة، للقيام بتدريب «الرائدات» على رسائل الحملة قبل بدء التنفيذ بكل محافظة.