موقع ألماني يحذر بايرن من الخسارة أمام الأهلي لعدم دراسته جيدا

قال موقع «FCBinside» الألماني، المتخصص في أخبار نادي بايرن ميونيخ، إن بطل أوروبا هو المرشح للفوز بمبارة النصف النهائي في كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي، لافتًا إلى أن هناك تحذيرات للاعبين من احتمالية الهزيمة بسبب قلة التمرين وعدم معرفة الخصم جيدًا.

ونقل الموقع عن المدير الفني لنادي بايرن ميونخ هانسي فليك: «إنه هدف كبير بالنسبة لنا أن ننهي موسمًا رائعًا باللقب السادس»، مطالبا لاعبيه بأن ينسوا ما جرى على متن الرحل الأخيرة الى الدوحة.

وأضاف الموقع أن لاعبي بايرن لا يعرفون الكثير عن الأهلي، وذلك حسب تصريحات اللاعب جوشوا كيميش، التي قال فيها: «لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتعامل مع الخصم، لدينا اليوم وغدًا. قبل ذلك، ركزنا على مباريتنا في برلين. سيبدأ التحضير للمباراة الآن».

وأضاف: «أحترم فريق القاهرة، فهو لا يزال نادي كبيرًا، نحن نعلم أنهم فريق قوي، هم إف سي بايرن مصر والكثير من المباريات لم يهزموا فيها، ونحن سعداء جدًا لأن لدينا فرصة للمشاركة في البطولة، لكن أولا علينا خوض الدور نصف النهائي، ونحن على يقين من أننا مرشحين للفوز».

وفاز بايرن مؤخرًا بخمس مباريات متتالية في الدوري الألماني وهو في حالة جيدة بحسب الموقع الألماني.

لكن وفقًا لكيميش قائد خط الوسط، يتعين على البايرن التقدم خطوة إلى الأمام في كأس العالم للأندية، قائلا: «إنها فرصة كبيرة جدًا، يمكننا صنع التاريخ. الأجواء في الفريق جيدة، لقد لعبنا بشكل أفضل مؤخرًا وفزنا خمس مرات متتالية. لكننا نعلم أنه يتعين علينا اللعب بشكل أفضل من أجل الفوز بالبطولة».

وسيلتقي بايرن ميونخ مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الاثنين. ووصل البايرن إلى قطر أمس ويستعد الآن لمباراة نصف النهائي ضد الأهلي.

ويرى كيميش أن التأخير لن يكون عذراً لخسارة البطولة، قائلاً: «وصلنا في وقت متأخر بعد ظهر أمس. كان من المخطط في الأصل أننا نتدرب أمس. ومع ذلك، يجب أن نكون قادرين على الفوز بالمباراة. أتيحت للجميع الفرصة لتحمية اقدامهم على متن الطائرة».