نور الكاديكي راقصة باليه في «الورشة»

انتهت الفنانة نور الكاديكي من تصوير مشاهدها في فيلم «الورشة»، الفيلم من بطولة سهر الصايغ ونضال الشافعي ونور الكاديكي وحمزة العيلي ومحمد جمعة ورانيا شاهين وأحمد الشامي وأحمد صيام وأحمد حلاوة وتيخة، وإخرج محمد حمدي، وتأليف حسام موسي، ومن المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، وتجسد نور الكاديكي في الفيلم شخصية راقصة باليه، وهذه الشخصية جديدة عن الذي قدمته الفترة الماضية من أدوار.

وشاركت «الكاديكي» مؤخرا كضيف شرف في الحلقة السابعة من مسلسل «في بيتنا ريبوت» المعروض حاليًا على القنوات الفضائية، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، ومنهم محمد عبد الرحمن وإبرام نشأت، والمسلسل من بطولة هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وليلى زاهر.

وخضعت الكاديكي لجلسة تصوير جديدة مؤخرا، تألقت فيها بلوك جديد مختلف، حيث ظهرت ممتطية حصان لونه أسود، ولون شعر تلجي واختلط اللونان الأسود والأبيض في ملابسها ليزيدوها جمالاً، كما بدت رشيقة للغاية.

وتنتظر «نور» في الوقت الحالي عرض فيلم «الحوت الأزرق» مع نرمين ماهر وراندا البحيري وأحمد سلامة، وتدور أحداثه حول لعبة الحوت الأزرق التي يستخدمها عدد كثير من الشباب والمراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم عن أبنائهم، ما يؤدي لتعرضهم لمخاطر كبيرة.

وعُرض لها مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية فيلم «الحارث» مع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما الرعب، حول زوجين تنقلب حياتهما بعد أن تروى لهما خرافة أثناء شهر العسل، عن ليلة يغيب قمرها، ويبحث الشيطان فيها عن عروس.

وتنتظر الكاديكي عرض مسلسل «السر» مع وفاء عامر ونضال الشافعي وحسين فهمي، وانتهت نور من تصويره منذ عدة سنوات.