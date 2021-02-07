أستاذ تخطيط: أساليب التعامل مع العشوائيات كانت أمنية فقط في الماضي

قال الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط بجامعة القاهرة، إن أساليب التعامل مع العشوائيات تطورت، والتحديث الحقيقي بدأ من التسعينيات، وكان الهدف الأمني فقط هو المستهدف من خلال التخطيط في حل إيجاد المدن الجديدة، واستمر هذا المنظور الأمني عدة سنوات، لافتا إلى أن تم إيجاد مناطق مخططة تفيد المناطق العشوائية، لتجميد مشكلة العشوائيات ولكن هذا لم يعالج القضية، أيضا من أساسها.

الدولة بدأت في تسكين أزمة العشوائيات في عام 2000

وأضاف «فيصل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة بدأت منذ عام 2000، تسكين مشكلة العشوائيات، وهذا فاقم القضية إلى أن تدخلت الدولة مرة أخرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفرت مساكن آمنة للمواطنين.

الحل القديم لأزمة العشوائيات لم يراعي البعد الاجتماعي

وتابع: «أثناء الحل القديم لأزمة العشوائيات، لم يتم مراعاة حل البعد الاجتماعي، وهذا أجل حل المشكلة، لكن حاليا يتم مراعاة البعد الاجتماعي، فالرئيس السيسي يتابع التنسيق التنفيذي للمشروعات، وهذا ساعد في تحقيق تعديل سريع لصالح سكان العشوائيات ليعيشوا حياة أفضل».

السيسي يتفقد عزبة الهجانة وسط حفاوة شعبية

وتفقد صباح اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الجولة، على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، وهتف ملاك العقارات هناك لتحية السيسي لهم وحرصه على متابعة تنفيذ المشروعات بنفسه.