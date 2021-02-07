من «الهجانة».. السيسي يحذر المسئولين: «لو منتبهناش الدولة كلها هتبقى كده»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين بالعمل على تطوير منطقة عزبة الهجانة، بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث اصطحب الرئيس أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية لهذه المنطقة.

وقال «السيسي»: «إحنا مش هنشيل بيوت، بس نفتح محاور، إحنا معندناش حصر بعدد الوحدات السكنية قد إيه هنا؟، على كل حال بطرح ده علينا كدولة وكمان للرأي العام، بقوله ده الحال».

وأضاف الرئيس: «لو منتبهناش لنفسنا ونظمنا نفسنا والحكومة سبقت الناس في الطلب وتلبي طلبهم في الإسكان، الدولة كلها هتبقى كده، إحنا بنتكلم عن 50% من مساحة الدولة كده».