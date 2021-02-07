انطلاق أسبوع مبادرة «صفط تراب بداية لقرى مستدامة» في الغربية

انطلقت أولى فعاليات مبادرة «صفط تراب بداية الطريق إلى قرى مصرية مستدامة»، اليوم، والتي تستمر على مدار الأسبوع الجاري؛ لتشمل «يومًا بيئيًا، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية، وقافلة صحية»، تحت إشراف نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، وعبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني.

كما بدأت الفعاليات بتنظيم يوم بيئي استكملت فيه أعمال تطهير ترعة القرشية ومصرف شبرا ملكان، كما تم رفع التراكمات ونواتج التطهير بالقرية، فضلًا عن حملة نظافة وتجميل موسعة بدأت بتنظيف مدخل القرية وتقليم الأشجار وزراعة أشجار مثمرة بمدخل القرية.

وتم رفع خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 2200 طن مخلفات، شملت نواتج تطهير الترع والمصارف بالقرية ومخلفات يومية وتراكمات تاريخية.

كما تمت الفعاليات بمشاركة سيدات وشباب القرية والوحدة المحلية بصفط تراب بمساهمة من مديرية الري ومديرية الصرف بالغربية.

من ناحية أخرى، أعلن محافظ الغربية، تلقي المحافظة 149 ألفا و445 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بإجمالي 936 مليونا و31 ألف جنيه حتى أمس.

وأوضح رحمي، أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1902 طلب، ورفض 301 طلب، وجارِ فحص 147242 طلبا، مؤكداً أن المحافظة قدمت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، فضلًا عن توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس 2021، وأن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.