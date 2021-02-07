بعد انتهاء التصويت.. كل ما تود معرفته عن اليوم الأول لانتخابات المحامين

أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات في نقابات: «جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء».

وأضاف «سخي» بعد الانتهاء من التصويت: «بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابتي شمال الجيزة والبحر الأحمر، وتجرى جولة الإعادة لهما يوم 14 فبراير الجاري»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن عقب انتهاء عملية الفرز بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيس.

وأصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، قرارين الأول بإرجاء انتخابات نقابة طنطا الفرعية التي كان مقرر عقدها غدا الإثنين إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد.

بينما نص القرار الثاني، على إرجاء الانتخاب لنقابة القاهرة الجديدة إلى يوم 14 فبراير الجاري لتعذر إيجاد أماكن للجان الانتخابية.

ووضعت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، إرشادات عامة للعملية الانتخابية للانتخابات التي أجريت اليوم والمستمرة غدا، وتُجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير الجاري.

وقررت اللجنة، حظر الإدلاء بأي بيانات، أو إذاعة أي تصريحات تتعلق بالعملية الانتخابية، وكذلك عدم إعلان النتائج من اللجان العامة إلا بعد مراجعة اللجنة العليا في هذا الشأن والتصريح بذلك.

وأكدت اللجنة، أنه يجب على رئيس اللجنة الفرعية، التحقق من رئيس اللجنة العامة التابع له في نهاية اليوم الانتخابي من اكتمال النصاب القانوني على مستوى النقابة الفرعية بحضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخاب أيهما أقل.