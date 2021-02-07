متحدث الصحة: طورنا منصات التواصل بالوزارة.. «بقت بديل للصحف الورقية»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت في الوقت الحالي أصبح لها جمهور كبير للغاية، وتُعد بديلًا عن التواصل الورقي، ووسائل الإعلام الخاصة بالصحف الورقية، «يمكن التليفزيون بعض المواطنين بيشوفوه، لكن شريحة كبيرة من المجتمع تتلقى كافة معلوماتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي».

وزارة الصحة عملت على توثيق كافة حساباتها وتطويرها

وأضاف « مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن وزارة الصحة والسكان عملت على تطوير منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وقامت بإنشاء حسابات رسمية للوزارة من أجل إعتمادها وتوثيقها، سواء «يوتيوب» أو «لينكد إن» أو «تويتر» أو «فيس بوك» أو «إنستجرام»، وغيرها من مواقع التواصل.

عدد متابعي الصحة على مواقع التواصل المختلفة يقارب الـ 11 مليون متابع

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الصفحات أصبحت المصدر الرسمي والصحيح للقطاع الصحي، من خلال جميع الحسابات الموثقة، واقترب عدد متابعي هذه الصفحات من 11 مليون متابع، مؤكدًا أن تلك المنصات كانت لها دور في دحر الشائعات الكثيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وزارة الصحة قدمت حملات توعية للمواطنين على مواقع التواصل

وأوضح مجاهد، أن تلك المنصات ساهمت في تعريف المواطنين بالمبادرات الرئاسية العديدة التي يتم تدشينها وإطلاقها وما زال العمل فيها جاري، «لما المواطنين عزفوا عن التوجه للمستشفيات والوحدات الصحية بسبب التخوف من كوورنا، قامت وزارة الصحة والسكان بعمل حملة توعية من خلال هذه المنصات لإرشاد الموطنين بالتوجه لأقرب مستشفى للحصول على الخدمة الصحية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا».