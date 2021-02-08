رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن زيارة مصر كأول محطة خارجية: أكبر جار

أعلن رئيس المجلس الرئسي الليبي الجديد محمد يونس المنفي، عن زيارة مصر في أول جولة خارجية له.

وكتب «المنفي» في تغريدة له على تويتر: «‏أبدأ مسيرتي في الوطن بزيارة بعد غد للعصية ‎بنغازي، ثم لدرة الشرق ‎طبرق، وستكون أول زيارة خارجية ‎للقاهرة أكبر الجيران».

‏وأضاف: «علاقتنا المتينة مع دول الجوار لن تتغير، احترام السيادة والمصالح المشتركة هي المعايير التي سترتب المرحلة القادمة».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، لزيارة باريس في أقرب، وذلك بعد يومين من استلام منصبه.

‏وكان الرئيس التركي أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة الذي انتخب لرئاسة الوزراء في ليبيا، وقدم لهما التهنئة لفوزهما في الملتقي السياسي في جنيف.

وجاءت الدعوة الفرنسية خلال اتصال هاتفي تلقاه «المنفي» من «ماكرون»، هنّأ خلالها الأخير رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد، مساء السبت الماضي، خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان رسمي للخارجية الروسية عبر موقعها على الإنترنت، فإن الجانبين ناقشا الملف الليبي وتطوراته، على ضوء نتائج أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية، برعاية أممية، وأدى لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من قبل الأعضاء الــ 75 للملتقى.

وكان رئيس الوزراء «دبيبة»، أعلن أن حكومته ستكون تكنوقراطية، وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء بمن فيهم وزراء حكومة الوفاق، سيكون ضمن فريق الحكومة.

وأوضح البيان، أن «بوغدانوف» جدد التأكيد على نية موسكو تكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وتقاليد الصداقة.