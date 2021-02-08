ننشر أسماء مجلس نقابة محامين بورسعيد.. «عبدالحميد» نقيبا

أعلنت نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد، بفوز المرشح الوفدى، صفوت عبدالحميد، بمقعد النقيب بأصوات فارقة عن المرشحين الثلاثة المنافسين، وهى المرة الثانية لفوز «عبدالحميد» بالمنصب.

وحصلت «الوطن» على الأسماء النهائية للفائزين بمجلس نقابة بورسعيد، وهم صفوت عبدالحميد محمد نقيبا للمحامين، وأحمد همام عضو الشباب، وعن محكمة بورسعيد فاز أحمد السيد الزلاط ورضا رخا وحسناء السمبسكانى، وعن محكمة الميناء فاز خالد عبدالرحمن ومحمد عبده سالم وممدوح شمس، وعن محكمة الضواحي فاز محمد صالح.

كان فرز اللجان الانتخابية قد بدأ عقب إغلاق اللجان فى الخامسة مساء بمقر النقابة الفرعية للمحامين بحى العرب ببورسعيد.

يذكر أن من له حق التصويت فى الانتخابات بلغ 1571 محاميا ويشرف على الانتخابات المستشار محمد النجار رئيس اللجنة العامة ببورسعيد، والذي أعلن أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة الفرعية ببورسعيد بلغ 27 مرشحا، من بينهم 4 مرشحين على منصب النقيب وهم: «أحمد عبده عبدالنعيم، النقيب الحالى وأشرف العزبي، وصفوت عبدالحميد، وعصام سلامة».

وتقدم للترشح على مقعد محكمة الميناء الجزئية تسعة مرشحين، وسبعة مرشحين لمحكمة بورسعيد الجزئية الابتدائية، وأربعة مرشحين على مقعد محكمة الضواحى، وثلاثة أخرين على منصب الشباب.

كما شهدت انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بورسعيد، حضورا ملحوظا من قبل الناخبين، كما حرص بعض المرشحين على توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول للحد من انتشار فيروس كورونا ولاستخدامها للدعاية لصالحهم واصطف الناخبون من أول اليوم فى طوابير لسداد الاشتراك السنوية للعضوية بالنقابة لأنه شرط الإدلاء بالصوت الانتخابى، وأجريت الانتخابات وسط إجراءات أمنية، حيث أحاط كردون أمنى بالمنطقة المحيطة بمبنى نقابة المحامين بشارع طرح البحر، وطالب المسؤولون الناخبين باتخاد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين تجرى على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير ويتم جولة الإعادة لها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

كما تشرف على العملية الانتخابية هيئة قضايا الدولة، حيث شكلت الهيئة لجنة من 9 مستشارين للإشراف عليها، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة؛ وهي غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية.