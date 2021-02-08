«زواج المحلل حرام أم حلال».. مستشار المفتي يُجيب ويوضح سبب حذف الفتوى

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، السبب وراء حذف «الإفتاء» فتوى من على صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، ذكرت فيها أن زواج المحلل قد يكون حلالا بشروط، وهو الأمر الذي أثار الجدل، حيث أكد «عاشور» أن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل يُعد زواجا غير صحيح وباطلا لأنه يشترط فيه شروطًا غير صحيحة وهو أن يُحلل أحد الرجال المرأة للمحلل له.

الرسول عليه السلام قال «لعن الله المُحلل والمُحلل له»

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن النبي عليه السلام قال « لعن الله المحلل والمحلل له»، كما أن الرسول عليه السلام قال أيضًا : « أولا أدلكم على التيس المستعار، قالوا بلا يا رسول الله، قال المحلل والمحلل له»، فهذا الزواج يُعتبر باطل.

الزواج المحلل باطل وحرام شرعا حتى وإن دخل بها

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أن الزواج الباطل يكمن في « يبقى الرجل طلق مراته 3 مرات، ومش هينفع ترجع له، يجيبوا رجل ثاني، يتفقوا معاه أنهم يتجوزوا الست دي كشغل على ورق، أو حتى لو دخل بها، لكن يطلقها على طول عشان ترجع لزوجها الأول، هذه الصورة زواج باطل وحرام ولا تحل هذه السيدة لزوجها الأول بعد طلاقها من المحلل».

جماهير الفقهاء مستقرة على أن زواج المحلل حرام

وأشار إلى أن الزواج يجب أن يكون على نية الزواج ، وليس الزواج ثم الطلاق لتحليلها للزوج الأول، « كان الثقافة الشعبية كانت كده في بعضها مش كلها، انما كتير من المصريين كانوا يعرفون أن هذا الزواج غير صحيح وهذا هو المستقر عليه بين جماهير الفقهاء».

شرط جواز الزواح المحلل.. حالة نادرة فقط

وتابع: «نرجع هنا بقى للفتوى وحذفها، فيه صورة نادرة ودي اللي نزلت فيها الفتوى، كانت فتوى قديمة لكن قدمت بصورة مختصرة وهذا الاختصار غير المعنى «واحد جاي بيقول أنا هتجوز الست دي ومش هعرف الراجل ده، ولا هعرف الست دي أني جاي احللها له، ولا أهلها ولا أهله يعرفوا، ويدفع مهر، وده قربة إلى الله من أجل عودتها لزوجها بدون ما هو يعرف ولا هي تعرف ولا الأسرتين، دي حالة نادرة».

سبب حذف التدوينه من صفحة «الإفتاء»

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، أن هذه حالة نادرة، وبالتالي لا يجوز تعميمها، «يعني الراجل ده طلع نيته كويسة، وهنا الزواج يحل، وطلاقها يحل، وعودة السيدة لزوجها الأول يحل، لأنهم لم يشترطوا عليه، بل هو من قام به من تلقاء نفسه دون أن يخبرهم عشان شاف البيت هيخرب والأسرة هتنهدم وخاصة لو فيه أطفال، وأنهم تسرعوا في الطلاق، يعني الراجل يضحي بنفسه لأصلاح أسرة، ده حلال».

قد يُثاب القائم بـ« الزوج المحلل» في حالة نادرة فقط

وتابع: «الراجل ده بيدفع مؤخر الصداق عادي، بس يكون هو فقط اللي قاصد ده وهما ميعرفوش، ولازم يدخل بها، لاقينا كده الصورة النادرة والصورة النادرة لا تعمم لأنها لا عموم لها، وخوفنا تثير بلبلة كونها حالة خاصة، مينفعش تنزل على السوشيال ميديا، دار الإفتاء استدركت نفسها حتى لا تثير بلبلة المواطنين وقامت بحذف الفتوى الخاصة بيجوز زواج المحلل بشروط».

وواصل: «على فكرة الراجل اللي يعمل ده يأخذ ثواب كونه هو من قام به من تلقاء نفسه بس ويقصد الإصلاح ويعمل ذلك خشية سقوط البيت وسقوط هذه الأسرة».