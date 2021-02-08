آثار في بيتك.. معابد أبو سمبل تفتتح خزائن أسرارها للطلاب (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «آثار في بيتك.. معابد أبو سمبل تفتتح خزائن أسرارها للطلاب».

جولات سياحية افتراضية للمعبد عبر منصة إلكترونية

وجاء في التقرير، أنّ معابد أبوسمبل تفتح خزائن أسرارها للطلاب، وحلول مبتكرة نفذها القائمون على معابد أبوسمبل لإجراء الجولات التعليمية للطلاب خلال أزمة فيروس كورونا، عبر إتاحة جولات سياحية افتراضية للمعبد عبر منصة إلكترونية، تشمل شرح تاريخ معبد أبوسمبل وتصميمه المعماري والقصص التي ارتبطت بالمعبد، ثم جهود الحملة الدولية لإنقاذ المعبد، مع ربط المعلومات ببعض الموضوعات المتعلقة بالمنهج الدراسي وخاصة في مادة التاريخ.

وأضاف التقرير: «تتجسد أهمية تلك الخطوة في كونها تأكيد على الدور التعليمي والثقافي للمواقع الأثرية بوزارة السياحة والآثار بكونها ساحة للمعرفة، وكمؤسسات تعليمية غير رسمية تلعب دورا عظيما في تنمية المجتمع المصري بما يتماشي مع تطورات العصر الحالي».

خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة ومبتكرة

وتابع التقرير، أنّ كثير من الدراسات العلمية أثبتت التأثير الكبير للزيارات الميدانية للمواقع الأثرية، وفي العام 2017 نفذت الوزارة مبادرة مثيلة وهي المبادرة التعليمية «متحفي في فصلك»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة ومبتكرة، من خلال ربط المتاحف بالمؤسسات التعليمية الرسمية، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعرف على جوانب الحضارة المصرية بمختلف عصورها التاريخية.

الجولات الافتراضية تستهدف زيارة عدد غير محدود من المتاحف المصرية

وأشار التقرير، إلى أنّ هذه الجولات الإفتراضية تستهدف زيارة عدد غير محدود من المتاحف المصرية باستخدام برنامج teams عن طريق جولات إرشادية عن بُعد يقدمها مجموعة من مفتشي الآثار متخصصين في هذا النوع من الجولات التعليمية المتخصصة.