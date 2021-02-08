«الإحصاء»: 4.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الاثنين، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2020، وقد بلغت قيـمة العـجز في الميـزان التجــاري 3.3 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2020، مقابل 3.4 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 4.7٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصــــادرات

انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 11.2٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2020، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 40.1٪، ملابس جاهـزة بنسبــة 4.6٪، بترول خام بنسبة 38.8٪، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 2.4٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهـا (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 19.4٪، سجاد وكليم بنسبة 35.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3٪، أثاث بنسبة 21.3٪).

الــــــواردات

انخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 7.4٪ حــيث بلغـــت 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2020، مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 20.2%، قمح بنسبة 14.2٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.3٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 2.5٪).