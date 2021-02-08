سقوط لص من أعلى عقار أثناء سرقة شقة بجمصة

أصيب لص بنزيف وكسور متفرقة، بعدما سقط من أعلى إحدى العمارات أثناء محاولته الهروب، فور استشعار الجيران به خلال محاولته سرقة شقة بمنطقة العاشر بمدينة جمصة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من بعض أهالي منطقة العاشر، بدائرة القسم، بسقوط أحد الأشخاص من إحدى العقارات، نقله إلى مستشفى جمصة المركزي.

وانتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيام «محمد .ر. م»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بالعزبة الحمراء ببندر بلقاس، بالشروع في سرقة شقة بالطابق الأول علوي بأحد العقارات بالمنطقة المشار إليها، واستشعر به بعض سكان العمارات المجاورة، فقام بالصعود لسطح العقار المكون من ثلاثة طوابق فسقط أرضًا حال محاولته الهرب، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي بمعرفة الأهالي.

وبسؤال قاطني العقار المجاور «مروان ع.م. ال»، 25 سنة، معيد بكلية الهندسة، جامعة المنصورة، ووالده، 55 سنة، بالمعاش، و«سامح .ال إ.ع»، 35 سنة، حاصل على دبلوم فني، قرروا بأنهم استشعروا بالمذكور حال إحداثه أصوات كسر بالعقار المجاور، وحال استبيانهم الأمر حاول الهرب فسقط من أعلى العقار.

وبمعاينة الشقة محل الواقعة تبين أنها كائنة بالطابق الأول علوي، ووجود كسر بكالون الشقة، كما تبين وجود أسطوانة بوتاجاز وجهاز تلفاز على سلم العقار.

وتضمن تقرير المستشفى إصابة المذكور باشتباه نزيف داخلي، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن والذراع الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 238 لسنة 2021 جنح قسم جمصة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.