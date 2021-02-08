الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على دعم ورعاية القضية الفلسطينية

بدأت الفصائل الفلسطينية اليوم اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة، بمشاركة 14 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، برعاية مصرية.

قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

وأكدت جميع الفصائل حرصها على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية، وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الإنتخابات العامة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، حتى يوم 9 /2 / 2021، حيث تجرى في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقق طموح الشعب الفلسطيني.