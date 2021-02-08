عاجل.. شكري: نؤكد أن القضية الفلسطينية لاتزال وستبقى مركزية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، ينعقد في ظروف إستثنائية وغير مسبوقة في العمل العربي، لتأكّيد أنَّ القضية الفلسطينية لاتزال وستبقى هي القضية المركزية دولا شعوبا، وعلى أن الاستقرار بالمنطقة لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل، بناءا على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وأماله.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أنَّ عالمنا العربي قد واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت شعوبنا في عدد من بلادنا من إنهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقاسامات العقائدية والفكرية والسياسية وظهور شبح الإرهاب وتنظيماته التي انتهزت حالة السياسي والأمني في بعض الدول للانقضاض على ما تبقى منها، وصولا لجائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة والعالم بأسره لتضيف المزيد من الأعباء والتحديات أمام اقتصادياتنا ومجتمعاتنا.