عاجل.. سامح شكري: القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن البعض قد ظن إن العالم العربي في ظل تلك الظروف الدقيقة، قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة، وأن مطالب إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة على حدود 4 يوليو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قد انزوت على أجندة الأولويات الدولية والعربية، مؤكدا أن «هذا الظن يجنبه الصواب».

وأضاف شكري، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل.

وتابع: «على الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومشروعات الاستيطان بالضفة الغربية، فقد واجهت تلك القضية ظروفا شديدة الصعوبة خلال السنوات الماضية، ولكن القضايا العادلة لا تموت، وتظل تحظى بالشرعية طالما أنها تجد للحل والتسوية العادلة سبيلا».