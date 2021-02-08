«شكري» يستعرض أمام وزراء الخارجية العرب جهود مصر لدفع عملية السلام

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر لم تدخر يوما أي جهد من أجل دعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وهو ماظهر جليا خلال الفترة الماضية، حيث قامت القاهرة بتكثيف اتصالاتها ومشاورتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن ذلك أسفر عن استضافة القاهرة لاجتماع تنسيقي «مصري أردني فلسطيني» في 19 ديسمبر الماضي، ثم استضافة اجتماع دول صيغة ميونخ بداية العام الجاري، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، سعيا لفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية ووساطة دولية نزيهة، وحث كافة الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة والرباعية الدولية على الاطلاع بجهد صادق لتحقيق السلام، وفقا للثوابت المتفق عليها دوليا وعلى أساس المقررات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.