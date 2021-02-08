عاجل.. شكري: مصر تسعى لتفعيل الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر واصلت جهودها المستمرة والحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم تبخل بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطنييين، لاستعادة اللحمة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إيمانا منها بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية، سينعكس بصورة إيجابية على قدرة الشعب الفلسطيني على تسيير عملية التفاوض من جديد، وتحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أنه يجدر الإشارة للقاءات التي تستضيفها القاهرة خلال هذه الآونة، لتفعيل الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية، ومناقشة سبل عقد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، ثم المجلس الوطني المقرر له منتصف العام الجاري وآليات إنجاحها.