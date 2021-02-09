حظك اليوم الثلاثاء 9-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج بين الحين والآخر استنادا لعالم الفلك، كما يتسم كل برج ضمن الـ12 برجا بصفات تختلف عن الآخر، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، وانتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العمل يمنحك إصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمواجهة برجك، ومن المهم أن تتمهل في إظهار غضبك وانفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمنحك الفلك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك وتأن في ردود أفعالك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يمنحك جاذبية وابتسامة ساحرة وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة، واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.