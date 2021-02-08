فصل الكهرباء 3 أيام عن 11 قرية ببني سويف.. تعرف عليها

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، عن فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المغذيات العمومية بمركز بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام، بداية من غد الثلاثاء حتى الخميس القادم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض القرى والمناطق التي تغذيها تلك المغذيات.

مواعيد وأماكن الفصل

وطبقاً لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم غد الثلاثاء 9 فبراير، عن قرى: الدوية، باروط، بني هارون، بليفيا، بجانب قرية طحا البيشة، فيما يتم فصل التيار يوم الأربعاء 10 فبراير، عن قرية الحكامنة، ويوم الخميس 11 فبراير عن قرى: بني عفان، منشأة عاصم، بني حمد، إبشنا، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

قطع المياه للصيانة

وفي سياق متصل أعلن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ناصر شمال المحافظة، عن قطع المياه من الثانية عشر ليل اليوم الإثنين، وذلك لإجراء أعمال ربط خط مياه بمركز الواسطى على محطة مياه اشمنت، وإجراء بعض أعمال الصيانة، مطالبا المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة من تخزين المياه بشكل يكفي احتياجاتهم خلال ساعات الإنقطاع.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن قريتي الشيخ علي وبياض العرب بمركز بني سويف، وذلك لإجراء اعمال إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، ما استدعى قطع المياه، على أن توفر الشركة مياه الشرب من خلال سيارات بالقريتين لحين إصلاح العطل.