اليمن: إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية هدف الدول العربية

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمنية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي تؤكد على الثوابت العربية التي يتم التوافق عليها والتمسك بها مهما كانت درجة تعقيد التحديات وصعوبتها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى محل إجماع عربي، حيث أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني هو هدف جامع تعمل من أجله كل الدول العربية.

وأضاف «عوض»، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن رسالة العرب للعالم تتمثل في أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي في عموم المنطقة.

وتابع، أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي لطالما أقرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت عام 2002، مؤكدًا على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذّر وزير الخارجية اليمنية من التهديد الذي يمثله النظام الإيراني، إذ تسبب بدمار كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سخر ثروات شعبه من أجل تسليح وتمويل ميليشيات في بعض الدول العربية، متدخلا بشكل سافر في شؤونها الداخلية، واستمر هذا التدخل كعنصر تأجيج وتوتر إقليمي ودولي واتسعت دائرته ليشمل تهديدا لأمن وسلامة حركة البحرية، وواصلت دعم وتشجيع الميليشيات الحوثية.