حلا شيحة ووالدتها تتغزلان في معز مسعود: «أحلى مز وعامل قلبان في مصر»

يحتفل معز مسعود وحلا شيحة وسط الأهل والأصدقاء، بعد انتهاء مراسم عقد القران، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المطلة على النيل.

وتغزلت حلا شيحة في معز مسعود، احتفالًا بعقد القران، إذ قالت له: «أمك جابت أحلى مز في مصر»، لتواصل والدتها وصلة الغزل، لترد بقولها: «ده عامل قلبان في مصر».

وكشفت مصادر من داخل الفندق، أنّ معز مسعود، قرر حجز ترابيزة داخل أحد أدوار الفندق، وبحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء، الذي لا يتجاوز عددهم 4 أفراد فقط، موضحة أن حلا شيحة، ترتدي فستانا أبيض، محتشما دون أي فتحات.