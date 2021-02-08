حكم نهائي بحبس نقيب العلميين السابق 3 سنوات لتعديه على أعضاء بالمجلس

قال محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أصدرت حكما نهائيا بالسجن 3 سنوات في حق الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين السابق، وآخريين بعد قبول تظلمه 3 مرات وإعادة محاكمته، حيث تم تأييد الحكم بالسجن في القضية المشهورة بالاعتداء علي أعضاء مجلس النقابة العامة ومنعهم من ممارسة أعمالهم.

وتابع غريب في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا إن «ذلك جزاء كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتحدي مؤسسات الدولة وقوانينها ورمي الناس الشرفاء بالباطل زورا، بعد محاولات فاشلة منه بإلقاء التهم بالباطل علي هيئة المكتب وأعضاء المجلس الشرفاء، إلا أن القضاء الشامخ برئ أعضاء المجلس من جميع القضايا وأيد حكم الحبس علي النقيب السابق المعزول» على حد قوله.

غريب: المليجي خالف القانون ورمى شرفاء بالباطل

من جانبه، قال عبد الستار المليجي، نقيب العلميين السابق، في تصريح خاص إنه لم يتم إعلامه بالحكم رسميا حتى الآن، وأنه في كل الأحوال فإن الحكم يتطلب تصديق الحاكم العسكري عليه.

المليجي: لم نعلم رسميا وسأتظلم لدى الحاكم العسكري

وتابع المليجي في تصريح خاص قائلا «في كل الأحوال الحكم يتطلب تصديق الحاكم العسكري عليه وهو اجراء تكرر مرتين، والحاكم العسكري يرفض التصديق، إذا تم إعلامنا سنتظلم لدى الحاكم العسكري لإلغائه مثلما حدث من قبل» بحسب تعبيره.

وفيما يلي صورة من الحكم:

يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.