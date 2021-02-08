«النحاس»: الله يكون في عون لاعبي الأهلي.. بايرن ميونخ عمل نتائج مرعبة

قال عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، إن أداء الأهلي في الشوط الثاني أفضل كثيرًا مما كان عليه في الشوط الأول بالمباراة التي تجمعه ببايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية: «شاركنا بايرن ميونخ الاستحواذ واستطعنا أن نتناقل الكرة، لكننا نريد أن نكون واثقين في أنفسنا، ويجب أيضًا الحفاظ على فارق الهدف، وتجنب استقبال الكثير من الأهداف».

التسرع غلب أداء الفريق في الشوط الأول

وأضاف النحاس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «الشوط الأول كان في تسرع، لكننا أهدى في الشوط الثاني، وخروج معلول الظهير الأيسر للفريق أثر كثيرًا على أداء الفريق، لأن الفريق يعتمد عليه».

روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

وتابع: «روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم وأحرز هدف المباراة حتى الآن، ويلعب بطل أوروبا بقوته الضاربة، لكن التسرع في إنهاء الهجمة بالشوط الأول أثر على أداء الأهلي كثيرًا، أتمنى أن يكون اللاعبون أكثر ثقة في أنفسهم .. كان الله في عونهم، فالبايرن حقق نتائج مرعبة الموسم الماضي، وفاز على برشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا».

وأردف: «خط دفاع الأهلي تحمل العبء الأكبر في المباراة، ومحمد هاني يقدم أداءً رائعًا بشكل أفضل مما كان عليه في مباراة الدحيل، كما أن أيمن أشرف يلعب مباراة جيدة، ولو كان لاعبو الخط الأمامي يمتلكون ثقة أكبر في أنفسهم لكان الوضع تغير».