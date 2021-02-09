بـ18 خطوة.. دقت ساعة العمل لتطوير 51 مركزا و1443 قرية و10 آلاف عزبة

فى 29 نوفمبر الماضي، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتشمل كل الريف المصري لتوسيع نطاق استفادة كل سكان القرى بنسبة 57% من سكان الجمهورية فى 175 مركزا إداريا يتبعها أكثر من 4 آلاف قرية و30 ألف تابع من عزبة ونجع، للتمتع بالخدمات والمرافق وإقامة بنية تحتية وتوفير حياة كريمة لهم، وقامت الحكومة بالاتفاق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية صغيرة، حيث أعلنت الدولة عن مشروع تطوير المراكز بتوابعها خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء خلال العام الحالى بـ51 مركزا تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة.

آخر التطورات بشأن المشروع القومى لتطوير الريف

رصدت «الوطن» آخر التطورات بشأن المشروع القومى لتطوير الريف وهي كالتالى: تحديد 51 مركزا في 20 محافظة كمرحلة أولى بناء على مؤشر أولوية التنمية ومنها نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، وعدد القرى الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ومعدل الأمية.

- تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية بـ51 مركزا إداريا بكل القطاعات وموافاة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بها.

- يستفيد من المشروع خلال العام الحالي 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد.

- تتولى وزارة التنمية المحلية لجنة الخدمات والمرافق لتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات إنجاز تلك المشروعات.

- يتولى جهاز تنمية المشروعات رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية لتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

- تتولى وزارة التضامن الاجتماعى لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم لرصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة أعمال التنفيذ.

- تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجنة متابعة الأداء والتنمية لرصد معدلات الأداء بالمراكز وإعداد تقارير بشأنها.

- تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

- تشكيل لجنة من مسؤولى الإدارة المحلية بكل محافظة مسؤولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

-حصر أراضي الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضي من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعي.

توثيق الوضع الراهن في 11 محافظة

-الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة في 11 محافظة.

- جارٍ حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن تمهيدا لتطويرها.

- حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية تمهيدا لإقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية.

- العمل على حصر المقاولين المحليين من كل الفئات لموافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل مركز لتشغيلهم وتوفير فرص عمل للمواطنين.

- تشكيل لجنة مجتمعية على مستوى كل وحدة قروية لمتابعة المشروعات.

- الزيارات الميدانية للمحافظات واجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية وإزالة أي معوقات.

- توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم رئيس المركز للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولاً بأول.

- تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة.