حسام البدري: لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرت كبيرة من بايرن ميونيخ

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إن أداء الأهلي في المباراة التي جمعته ببايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، كان واقعيًا بسبب قوة المنافس، مشيرًا إلى أن اللاعبين اكتسبوا خبرات كبيرة من المباراة، وبخاصة أنهم يلعبون في البطولة لأول مرة.

ما حدث كان واقعيًا

وأضاف «البدري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «الأهلي يمتلك فرصة كبيرة في المباراة القادمة وتحديد صاحب المركز الثالث، وما حدث في مباراة اليوم كان واقعيًا ومنطقيًا، ففي الشوط الأول كان هناك بعض الحذر والحرص، وبعد نهاية الشوط الأول اكتسبوا بعض الثقة وبخاصة أنهم يستطيعون شن بعض الهجمات على بطل أوروبا».

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: «الأداء في الشوط الثاني كان أفضل بعض الشيء ما كان عليه الحال في الشوط الأول، ولو لعب الأهلي مباراة ثانية ضد بايرن ميونخ فإنهم سيلعبون بشكل أفضل».

الإعداد النفسي مهم جدًا

وأردف، أن لاعبي الأهلي يجب أن يبدأوا المباراة القادمة ضد فريق بالميراس البرازيلي بثقة أكبر، وهو ما سيساعدهم وتقلل الخطورة على مرمى الفريق: «مباراة اليوم ستضيف ثقة للاعبين، والإعداد النفسي مهم جدًا لإحراز الفوز والفوز بالمركز الثالث».

وأشاد «البدري»، بأداء حارس الأهلي محمد الشناوي ولاعبي خطي الدفاع ومتوسط الميدان، قائلًا إنهم تحملوا عبء المباراة، لأن أداء الفريق كان واقعيًا: «كانت هناك محاولات هجومية لكنها لم تكتمل بسبب الانكماش والحذر والخوف».

وأشار، إلى أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتيه الأخيرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية شهر مارس المقبل لحسم التأهل للبطولة، يوم 25 مارس ضد كينيا، ومنتخب جزر القمر يوم 28 مارس.