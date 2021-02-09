ولي عهد السعودية: المملكة تسير وفق خطوات جادة لتطوير البيئة التشريعية

قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن بلاده تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، باستحداث وإصلاح أنظمة تحفظ الحقوق، وترسخ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز التنافسية عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشار بن سلمان، إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، موضحا أن المشروعات ستحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى ومن ثم إصدارها.

«بن سلمان»: مشروع نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية موجة جديدة من الإصلاحات

وأضاف ولي العهد السعودي، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة.

وتابع بن سلمان قائلا، إن عدم وجود هذه التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام، وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدى لطول أمد التقاضي، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

وأوضح بن سلمان، أن ذلك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أنه أعد قبل سنوات «مشروع مدونة الأحكام القضائية»، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته؛ لذا رئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الـ4، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات السعودية فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

وأضاف بن سلمان، إلى استمرار عملية تطوير المنظومة التشريعية في السعودية وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال 2021.

ووجه بن سلمان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته الكريمة، وحرصه الدائم على ضمان حقوق السعوديين والمقيمين، ورعاية مصالح كل من هم على أرض السعودية.