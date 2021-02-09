10 معلومات عن محمد إبراهيم كيشو «بطل العالم في المصارعة الرومانية»

حل البطل المصري محمد إبراهيم كيشو ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وذلك للحديث عن مسيرته الرياضية في المصارعة الرومانية والبطولات التي حققها والميداليات التي حصل عليها في بطولات العالم المختلفة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن محمد إبراهيم كيشو كما يلي:

1-بدأ بممارسة المصاعة الحرة في طفولته وانتقل منها للمصارعة الرومانية.

2-بدأ لعبة المصارعة الرومانية في سن 5 سنوات ولقي تشجيع كبير من أسرته.

3-التحق بمدرسة رياضية عسكرية ومارس فيها رياضة المصارعة الرومانية وتعتبر هذه الخطوة هي سبب تطور مستواه في سن مبكرة.

4-حصل على لقب كيشو من كلمة «كش ملك» نظرًا لأن أغلب مبارياته ينتصر فيها بسبب عدم التكافؤ ولمس الأكتاف.

5-حصل على نهائي بطولتي عالم لعدم التكافؤ «8-0».

6-أول مشاركة دولية له كانت بطولة أفريقيا تحت 17 عاما 2014 وحصل على الميدالية الذهبية.

7-شارك في أول بطولة عالم له تحت 17 عاما وحصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا.

8-حقق في أسبوع واحد 3 بطولات في دول مختلفة.

9-هزم عدد من أبطال العالم في مباريات المصارعة الرومانية في مفاجأت للعالم أجمع.

10-يلعب ضمن صفوف المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.