«خدوا اللي عايزينه وسيبوني».. تفاصيل سرقة ومحاولة اغتصاب فنانة شهيرة بأكتوبر

تسلمت النيابة العامة في تحريات المباحث في واقعة سرقة ومحاولة اغتصاب ممثلة مشهورة داخل منزلها في كمبوند شهير بأكتوبر، وأكدت التحريات أن المتهمين سرقوا 65 ألف جنيه من المجني عليها وحاولوا الاعتداء الجنسي على عليها، وأنها ظلت تقاومهم طوال مدة حبسها داخل غرفة في شقتها حتى نجحت في إحباط مخططهم، فأشهروا في وجهها الأسلحة البيضاء وهددوها بالقتل.

التحريات: المتهمون سرقوا المجني عليها وحاولوا اغتصابها

وأوضحت التحريات أن المتهمة «ع.أ» المجني عليها تركت أموالها للمهتمين وقالت: «خدوا كل اللي انتو عايزينه ومحدش يقرب مني»، وبعد حبسها في غرفة بشقتها والحصول على هواتفها المحمولة لمدة 15 دقيقة حتى تمكن المتهمون من الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها ووضعها في حقيبة خاصة بهم فوجئت باثنين من منهما يفتحان باب الغرفة المحتجزة داخلها، وقاما بتوثيق يديها ووضع لاصق على فمها وحاولا اغتصابها لكنها قاومهما ولم تستسلم لهما حتى نجحت في إبعادهما عنها، حيث ظلت داخل غرفتها حتى نجحت بعد هروب المتهمين في الاستعانة بجيرانها في فك قيودها وبعدها أبلغت الشرطة.

القبض على الجناة بعد 72 ساعة

وبعد 72 ساعة من الجريمة ألقت المباحث المتهمين القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

وتحفظت النيابة على ملابسها الموجود عليها السائل المنوي الخاص بأحد المتهمين، وبعدها نجحت المباحث في القبض على المتهمين وهم سمسار سيارات وشقيقه وعديله وبينت التحريات أن سمسار السيارات سبق وأن تعامل مع المجني عليها في بيع سيارة وأنه خطط للجريمة بعد علمه بأنها ميسورة الحال وأنه كان يرتدي قناعًا حتى لا تعرفه الضحية وقت تنفيذ الجريمة لكن الشرطة كشفت تفاصيل الجريمة وألقت القبض عليهم.