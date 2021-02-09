رحلة صعود الجنيه المصري.. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة صعود الجنيه المصري.. من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالميا».

تصدر أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار

وجاء في التقرير، أنّه عقب تعويم الجنيه المصري في عام 2016 بدأت العملة المحلية رحلة تماسك واستقرار في مواجهة الدولار الأمريكي على مدار 4 سنوات، رغم التحديات التي واجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن الجنيه المصري حصد المركز الثاني كأفضل عملة عالميا، كما تصدر أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعا بتحسن مصادر النقد الأجنبي ليواصل بذلك أداءه القوي، وفقا للتقرير الذي نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في مصر، وصنفت وكالة بلومبيرج الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف التقرير، أنّ الجنيه سجل في ديسمبر 2019 للمرة الأولى منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 تراجعا في سعر الشراء ليصل دون 16 جنيها، ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة، نجح الجنيه المصري في هزيمة الدولار بمكاسب بلغت نسبتها 2 وربع في المئة منذ بداية العام، في حين أنّ عملات الأسواق الناشئة الأخرى منيّت بخسائر تراوحت بين 20 و30% أمام نظيرتها الأمريكية.

سجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال 2020

وتابع التقرير، أنّه رغم التحديات في ظل أزمة كورونا سجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 أمام الدولار الأمريكي وفقا لما ذكرته تقارير مؤسسات عالمية ومحلية.