«التعبئة العامة والإحصاء» يصدر النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج النباتي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النبـاتي عام 2018/ 2019، ومن أهم المؤشرات:

- بلغ إجمالي المساحة المحصـولية 16.2 مليون فدان، عام 2018/ 2019، مقـابل 16.1 مليون فدان، عام 2017/ 2018، بزيــادة بلغت نسبـتها 1.0%.

- بلغ إجمالي المسـاحة المنزرعة 9.3 ملايين فــدان عـام 2018/ 2019، مقابل 9.2 ملايـين فــدان، عام 2017/ 2018، بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5%.

- بلغـت مساحة محصول القمح 3.1 ملايــين فـدان، عام 2018/2019، مقابـل 3.2 ملايـين فـــدان، عام 2017/ 2018، بانخـفـاض بلغت نسبـته 0.7%، وبلغـت كمية الإنتـاج 8.6 ملايين طـن، عــام 2018/ 2019، مقابل 8.3 ملايين طـن، عام 2017/2018، بزيادة بلغت نسبتها 2.5%.

- بلغــت مسـاحة محـصول الأرز 1.3 مليـون فـــدان، عام 2018/2019، مقـابل 0.9 مليون فدان، عام 2017/2018، بزيادة بلغت نسبتها 51.9%، وبلغت كمية الإنتـاج 4.8 ملايين طـن عـام 2018/2019، مقـابــل 3.1 ملايين طـن عـام 2017/ 2018، بزيــادة بلغت نسبتها 53.8%.

- بلغت مساحة محصول الطماطم 408.7 ألف فدان عـام 2018/2019، مقابل 416.0 ألف فدان عــام 2017/2018، بنسبـة انخفاض قدرها 1.8%، وبلغت كمية الإنتاج 6.79 مليون طن عــام 2018/ 2019، مقابـل 6.78 ملايين طـن عام 2017/ 2018، بزيادة بلغت نسبـتها 0.3%.

- بلغت مساحة محصول البطاطس 422.6 ألف فـدان، عـام 2018/2019، مقــابــل 408.1 ألف فدان، عام 2017/ 2018، بنسبـة زيادة قدرها 3.6%، وبلغت كمية الإنتاج 5.2 ملايين طن، عام 2018/ 2019، مقـابـل 5.0 مليون طن عام 2017/ 2018، بنسبة زيادة قدرها 4.8%.

- بلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 292.0 ألف فدان عام 2018/2019، مقابل 296.5 ألف فدان، عـام 2017/ 2018، بنسبـة انخفاض قدرها 1.5%، وبلغـت كمية الإنتاج 3.07 ملايــين طــن عام 2018/ 2019، مقابـل 3.09 ملايـــين طـن عـــام 2017/ 2018، بنسبـة انخفاض قدرها 0.6%.

- بلغـت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.6 ألف فدان، عام 2018 /2019، مقابل 69.8 ألف فدان، عام 2017/2018، بنسبـة زيادة قدرها 4.1%، وبلغـت كمية الإنتاج 1.33 مليـون طـن عام 2018/2019، مقابل 1.29 مليون طن، عام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 2.9%.