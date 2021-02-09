متحدث العاصمة الإدارية: الحي الحكومي تكلف 50 مليار جنيه

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنّ فكرة تشييد العاصمة الإدارية الجديدة قائمة على احتياج الدولة للعاصمة الجديدة، والحاجة للدخول على مكان خالٍ ومجتمع عمراني لإنشائه من الأساس، بخلاف الدخول على مناطق مأهولة بالسكان ومحاولة إعادة صياغتها بشكل أو بآخر لحياة أفضل، حيث جرى اختيار مكان العاصمة الجديدة بموقع متميز جدا، وكان قرار الدولة المصرية إنشاء المشروع، وهذا الأمر لم يكن منذ فترة بعيدة، بل قبل نحو 4 سنوات ونصف السنة.

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التحدي الحقيقي للمشروع كان التمويل، فمشروع واحد داخل العاصمة، وهو الحي الحكومي، جاء المنتج النهائي له رائع ولم نشهده من قبل، وتكلّف 50 مليار جنيه، وهو حي واحد من أحياء كثيرة داخل العاصمة.

إنشاء كيان مسؤول عن «العاصمة الإدارية الجديدة» حلّ أزمة التمويل

وأضاف المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ تحدي التمويل جاء حله من الدولة ببساطة، حيث تقرر إنشاء كيان مسؤول عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهي شركة العاصمة الإدارية، وأصبحت هي المالك للمشروع بقرار جمهوري، وبناء على القرار أصبحت الشركة مسؤولة بشكل تام عن المشروع، موضحا أنّ الأرض التي وقع عليها الاختيار لتشييد العاصمة الإدارية كانت صحراء ليست بها أي نوع من أنواع المرافق، وكانت القيمة السوقية لمتر الأرض بالعاصمة الإدارية قبل 4 سنوات، نحو 100 جنيه للمتر، وتم دفع هذه الأموال للدولة.

سعر متر الأرض التعليمي بالعاصمة الجديدة الأقل

وشرح المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ سعر المتر الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة يختلف وفقا للنشاط، والتعليمي أقلهم سعرا بنحو 3500 جنيه للمتر، والسكني متوسطه 5000 جنيه، ما يوضح ارتفاع القيمة المضافة والقيمة السوقية لسعر المتر، إضافة لجذب مستثمرين كثيرين جدا، وتوفير وحدات سكنية بالمرحلة الأولى فقط لمليوني مواطن مقيم في العاصمة الإدارية، وإنشاء مجتمع عمراني متميز جدا، وإنشاء أول مدينة ذكية.