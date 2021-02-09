«عبدالغفار» يبحث مع «فرانكو» إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، وبحث الطرفان تفاصيل بروتوكول التعاون المتوقع تنفيذه بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات المشتركة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الوزير، اهتمام مصر بتنفيذ الاتفاقية، ودعم العلاقات التاريخية المثمرة بين البلدين، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية في العالم شهدت فترة صعبة خلال الفترة الماضية، بسبب تأثيرات جائحة كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب التي اقتضت إغلاق الجامعات وتعطيل الدراسة والاعتماد على طرق التعليم عن بعد، وهو ما أثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية خاصة لطلاب الكليات العملية التي تحتاج تدريبا مباشرا.

وأضاف «عبدالغفار» أننا جميعا نتطلع لعودة الحياة لطبيعتها بصفة عامة، وبصفة خاصة استئناف النشاط في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وبحث الوزير مع سفيرة البرتغال، التحضير لتوقيع بروتوكول التعاون «أون لاين» خلال الفترة المقبلة، ومن خلال تنظيم الحدث عن بعد عبر التقنيات الحديثة، مشيرا لأهمية البروتوكول في دفع التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية والبرتغالية.

فرع جديد لجامعة نوفا البرتغالية

وبحث الطرفان، إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر، وفتح برامج دراسية برتغالية بالجامعات المصرية الحديثة، واستكمال الخطط مع جامعة نوفا البرتغالية، لفتح فرع لها يضم التخصصات المميزة بها مثل الطب والهندسة والإدارة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى إمكانية التعاون في برامج السياحة والضيافة مع الجانب البرتغالي، مشيرا للتجربة المميزة لمصر للتعاون مع جامعة فيينا، في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت السفيرة البرتغالية، سعي بلادها لتوقيع البروتوكول مع الجانب المصري، مشيرة لتميز العلاقات بين البلدين، وأضافت أن البرتغال، تسعى لتقديم تجربة متميزة في مصر، تعكس ثقافتها وهويتها وتبرز مجالات التميز البرتغالية في التعليم العالي، وتستفيد من الروابط التاريخية التي تجمع بلادها بدول الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأعربت عن تطلعها لاستئناف برامج التبادل الطلابي بعد انتهاء جائحة كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف العزازي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة ميادة بلال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.