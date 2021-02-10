«عشان تحتفل بالفلانتين».. أفكار هدايا غير تقليدية في عيد الحب

يهتم المحبون سواء كانوا رجلا أو امرأة في علاقة حب، أو أصدقاء أو أفراد عائلة واحدة بالاحتفال بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، من خلال مهاداة بعضهم البعض بهدايا تعبيرا عن مشاعر الحب تجاه الطرف الآخر، فتمتلئ محال الهدايا بمختلف أنواع الهدايا والورود احتفالا بـ«الفلانتين»، وتقدم «الوطن» أفكار هدايا مميزة يمكن تقديمها في عيد الحب على النحو التالي:

برواز يجمع صورا مميزة

تحفظ الصور الذكريات الجميلة التي نعيشها سويا، ويكون اختيار برواز خشبي معلق عليه صور تجمع أفضل اللحظات بينك وبين الشخص الذي تهاديه، هدية مميزة تترك أثرا طيبا.

بوكيه الشيكولاتة

أغلب الفتيات تحب الشيكولاتة، فيكون اختيار شراء بوكيه يتضمن نوع الورد المفضل لها، وأفضل أنواع الشيكولاتة اختيار مناسب لحبيبتك.

وعاء به أسباب حبك للشخص

يتم استخدام ورق مقوى وقصه لفصاصات صغيرة وكتابة في كل ورقة سبب حبك للشخص الذي تهاديه، ثم يتم وضع الورق في وعاء صغير وزخرفته من الخارج.

جواب رومانسي مع الهدية

تترك رسالة الحب والتعبير عنها كتابة على جواب أثر أفضل من الرسائل الإلكترونية، فيمكن كتابة الجواب مع هدية يحتاجها المهدي له سواء محفظة أو ساعة أو ملابس أو غيرها.

بلاي ستيشن

يحب أغلب الرجال اللعب على البلاي ستيشن، فيكون شراء جهاز بلاي ستيشن له اختيار مناسب.

تذاكر حفلة موسيقية

يمكن شراء تذاكر لحفلة موسيقية للمطرب المفضل للشخص الذي تهاديه، فحضور حفل للمطرب المفضل يعطي شعورا كبيرا بالسعادة.

حيوان أليف

إذا كان الشخص الذي تهاديه شديد التعلق بالحيوانات الأليفة مثل القطط أو الكلاب أو غيرها، يكون هذا الاختيار الأنسب لهدية الفلانتين.

عشاء رومانسي

قضاء عشاء رومانسي في مطعمك المفضل، يجعله يوما مميزا لا ينسى.